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Названы сроки регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

ЦИК 9 января решит вопрос о регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Центризбирком России рассмотрит вопрос о регистрации председателя комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента 9 января. Об этом сообщили в повестке на сайте ЦИК.

3 января ЦИК принял документы Харитонова для регистрации кандидатом.

Николай Харитонов заявлял, что не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина.

Тем временем волонтеры избирательного штаба Владимира Путина начали массовую проверку подписей в поддержку его самовыдвижения. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 23 декабря. Кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в ЦИК — 31 января.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.

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