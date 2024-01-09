В Китае заявили о планах углубить стратегическое сотрудничество с Россией

Китай продолжит углублять взаимное доверие и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время семинара по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что между сотрудничеством и конфронтацией Китай выбирает сотрудничество, а отношения между крупными странами сказываются на стабильности мирового порядка.

По словам Ван И, Китай всегда придерживался того, что крупные державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность, в связи с этим страна продолжит углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с российской стороной, поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений.

Министр также напомнил, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию для своей первой зарубежной поездки после переизбрания на третий срок и дважды встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Китае назвали провальным план США истощить Россию.