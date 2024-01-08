В Киеве сообщили о двух главных задачах Украины на 2024 год

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что перед Киевом в предстоящем году стоят задачи увеличить самообеспечение государственного бюджета и развивать украинское военное производство. Об этом депутат Рады заявил в своем Telegram-канале.

«Считаю, что на этот, 2024-й год, у нас должно быть две цели для тыла всей страны: как максимально увеличить самообеспечение своего бюджета уже в следующем году (когда очевидно уровень внешней финансовой поддержки будет спадать)… как максимизировать собственное военное производство», — заявил Железняк.

Он отметил, что «все решения, действия и силы должны быть значительно направлены» на решение этих задач.

До этого экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что кошмарный сценарий для Украины становится реальностью.

8 января французское издание Le Point писало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о сильной нехватке оружия и усталости на фронте.

Ранее военных Украины заподозрили в атаках на жилые дома в Запорожье.