Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве сообщили о двух главных задачах Украины на 2024 год

Депутат Рады Железняк: вопросы бюджета и производства станут главными в 2024

close
100%
Global Look Press

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что перед Киевом в предстоящем году стоят задачи увеличить самообеспечение государственного бюджета и развивать украинское военное производство. Об этом депутат Рады заявил в своем Telegram-канале.

«Считаю, что на этот, 2024-й год, у нас должно быть две цели для тыла всей страны: как максимально увеличить самообеспечение своего бюджета уже в следующем году (когда очевидно уровень внешней финансовой поддержки будет спадать)… как максимизировать собственное военное производство», — заявил Железняк.

Он отметил, что «все решения, действия и силы должны быть значительно направлены» на решение этих задач.

До этого экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что кошмарный сценарий для Украины становится реальностью.

8 января французское издание Le Point писало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о сильной нехватке оружия и усталости на фронте.

Ранее военных Украины заподозрили в атаках на жилые дома в Запорожье.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами