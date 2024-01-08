Военных Украины заподозрили в атаках на жилые дома в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины, произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что около 08:00 в этом населенном пункте раздалась серия взрыва.

«По предварительным данным — удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ», — заявил Рогов.

По его словам, в Запорожье активно работали украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Они традиционно били не по российским ракетам, а по жилым кварталам города, указал Рогов.

Он добавил, что местные жители слышали до десяти взрывов.

Утром 8 января сообщалось, что взрывы прозвучали в Кривом Роге, городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.