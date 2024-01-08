Евросоюз пригрозил КНДР за возможные поставки ракет России

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что дипломатическая служба ЕС предупредила Северную Корею о серьезных последствиях возможных поставок ее ракет России. Об этом сообщает ТАСС.

«Кто бы ни участвовал в военных поставках России, он должен почувствовать серьезные последствия», — сообщил Стано.

По его словам, Евросоюз осуждает все страны, поставляющие России вооружение.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Кирби сообщил, что Россия запустила одну из этих ракет 30 декабря, а 2 января — еще одну. По его словам, США считают, что Россия полагается на предоставленные КНДР ракеты. Кирби также заявил, что США поставят вопрос о якобы произошедшей «оружейной сделке» между РФ и Пхеньяном в СБ ООН и наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР.

До этого МИД РФ опровергал заявления о нарушении Россией санкций Совета Безопасности и заявлял о своей ответственности перед международным сообществом.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.