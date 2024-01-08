Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз пригрозил КНДР за возможные поставки ракет России

ЕС пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за возможные поставки ракет РФ

close
100%
KRT/AP

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что дипломатическая служба ЕС предупредила Северную Корею о серьезных последствиях возможных поставок ее ракет России. Об этом сообщает ТАСС.

«Кто бы ни участвовал в военных поставках России, он должен почувствовать серьезные последствия», — сообщил Стано.

По его словам, Евросоюз осуждает все страны, поставляющие России вооружение.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Кирби сообщил, что Россия запустила одну из этих ракет 30 декабря, а 2 января — еще одну. По его словам, США считают, что Россия полагается на предоставленные КНДР ракеты. Кирби также заявил, что США поставят вопрос о якобы произошедшей «оружейной сделке» между РФ и Пхеньяном в СБ ООН и наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР.

До этого МИД РФ опровергал заявления о нарушении Россией санкций Совета Безопасности и заявлял о своей ответственности перед международным сообществом.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами