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Министр обороны Израиля сообщил о подготовке к новой фазе операции в Газе

Министр обороны Израиля Галлант: готовимся к новой фазе операции на севере Газы

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Ohad Zwigenberg/AP

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к следующей фазе военной операции на севере сектора Газа. Об этом министр сообщил в интервью американской газете Wall Street Journal.

«Мы близки к следующему этапу на севере, включая город Газа», — заявил Галлант.

По словам главы оборонного ведомства, ЦАХАЛ будет переходить от «фазы интенсивного маневрирования войны», к «различным типам специальных операций».

До этого сообщалось, что Белый дом не знает, когда Израиль планирует перейти к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа.

При этом администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке.

Ранее американский портал Axios сообщил об обсуждении израильским министром в США следующей фазы операции в Газе.

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