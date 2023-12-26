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Axios сообщил об обсуждении израильским министром в США следующей фазы операции в Газе

Axios: израильский министр Дермер обсудит в США следующую фазу операции в Газе

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AP

Израильский министр стратегического планирования Рон Дермер 26 декабря обсудит в Вашингтоне с представителями Белого дома снижение интенсивности военной операции в секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщает портал Axios.

По имеющейся информации, Дермер проведет встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном. На этих встречах будут обсуждаться планы по переходу к меньшей по интенсивности операции в Газе.

Как заявил порталу неназванный американский чиновник, в Вашингтоне рассмотрят пути и сроки завершения нынешней фазы военной операции и начало новой к концу января следующего года. Дермер также будет обсуждать планы относительно сектора Газа на период после завершения операции и предоставление военной помощи Израилю.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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