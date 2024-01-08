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Глава ВОЗ призвал сохранить ключевую больницу Газы

Глава ВОЗ Гебрейесус: ключевая больница Газы Аль-Акса должна продолжать работу

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Denis Balibouse/Reuters

Ключевая больница в секторе Газа Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах должна оставаться функциональной. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Аль-Акса является самой важной больницей, оставшейся в Центральной части Газы, и должна оставаться функциональной и защищенной, чтобы оказывать жизненно важные услуги. Дальнейшее ослабление ее функциональности недопустимо – делать это перед лицом таких травм, увечий и гуманитарных страданий было бы моральным и медицинским оскорблением», — заявил Гебрейесус.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта.

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