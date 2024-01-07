Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Его слова приводит ТАСС.

«Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал он.

По его словам, Вашингтон фокусировался на том, чтобы предотвратить расширение конфликта. Он отметил, что это центральная тема его визита на Ближний Восток с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Блинкен отметил, что Вашингтон отвергает заявления некоторых министров и законодателей израильской стороны, которые призывают к переселению палестинцев за пределы сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.