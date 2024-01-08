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Названо число россиян, поддержавших самовыдвижение Путина

Лысенко: в поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей

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Илья Питалев/РИА Новости

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году уже собрано более 1,3 млн подписей. Об этом завила главный врач столичной больницы №52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина более чем 1,3 млн подписей», – сказала Лысенко.

Она добавила, что сбор подписей будет продолжаться, и выразила надежду, что их число будет расти.

Президентские выборы в России намечены на 17 марта 2024 года. Действующий глава страны примет в них участие в качестве самовыдвиженца, в связи с чем ему надо было создать группу избирателей как минимум из 500 человек.

16 декабря соответствующая группа избирателей заявила о выдвижении Путина на выборы. Собрание сторонников прошло в концертном зале «Зарядье», его участниками стали 700 человек.

Ранее сообщалось, что в РФ закончился прием документов для участия в выборах президента.

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Выборы президента России 2024
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