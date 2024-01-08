Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали Байдена одним из худших президентов в истории

Сенатор Шмитт: Байден стал одним из худших президентов США в истории

close
100%
Molly Riley/AP

Действующий президент США Джо Байден является одним из худших президентов в истории страны. Об этом заявил член сената от Республиканской партии от штата Миссури Эрик Шмитт в интервью американскому телеканалу Fox News.

«(Байден. — прим. ред.) один из худших президентов в истории (США. – прим. ред.)», — заявил Шмитт.

Сенатор в рамках интервью также негативно высказался об экономической политике Байдена, которая, по словам Шмитта, негативно влияет на избирателей, а также назвал администрацию американского президента «полной катастрофой».

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена продолжает падать среди ключевых групп американцев.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами