В США назвали Байдена одним из худших президентов в истории

Действующий президент США Джо Байден является одним из худших президентов в истории страны. Об этом заявил член сената от Республиканской партии от штата Миссури Эрик Шмитт в интервью американскому телеканалу Fox News.

«(Байден. — прим. ред.) один из худших президентов в истории (США. – прим. ред.)», — заявил Шмитт.

Сенатор в рамках интервью также негативно высказался об экономической политике Байдена, которая, по словам Шмитта, негативно влияет на избирателей, а также назвал администрацию американского президента «полной катастрофой».

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена продолжает падать среди ключевых групп американцев.