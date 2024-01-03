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Рейтинг Байдена продолжает падать среди ключевых групп американцев

Usa Today: рейтинг Байдена среди ключевых групп избирателей продолжает падать

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Kevin Lamarque/Reuters

Действующий президент США Джо Байден продолжает терять поддержку среди нескольких групп избирателей, которые являются ключевыми в его надеждах вновь вернуться в Белый дом. Это следует из опроса газеты USA Today и Саффолкского университета.

Как следует из опроса, поддержка Байдена среди чернокожих избирателей опустилась до 63%, в то время как во время президентской гонки 2020 года его рейтинг в этой группе составлял 92%. Поддержка среди латиноамериканцев опустилась до 34% с 59%.

Байден также отстает от бывшего президента Дональда Трампа, потенциального конкурента, с показателем 37%-33% среди избирателей в возрасте до 35 лет.

«Положительным моментом для Байдена является то, что опрос показывает, что большая часть потерянной поддержки переходит к сторонним кандидатам, а не к Трампу, но, похоже, все же дает бывшему президенту преимущество», — отмечается в материале.

До этого действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден вошел в список главных политических неудачников страны в 2023 году, составленный телеканалом Fox News.

Ранее сообщалось, что в США ожидают «суперстрашный» год для администрации Байдена.

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