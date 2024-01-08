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В Крыму считают распад Украины неизбежным

Глава парламента Крыма заявил, что распад Украины неизбежен

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Peter Druk/Global Look Press

Распад Украины и возращение ее исторически русских земель обратно в состав России являются неизбежным событием для Киева. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов предположил, что в связи с текущими тенденциями, Запад предложит России определенного рода компромисс по разделу Украины. При этом политик считает, что урегулирование конфликта не может происходить иначе, чем через передачу России новых территорий.

«То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые «подконтрольная часть территории», иными словами — та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена», — заявил Константинов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом, а юго-восток Украины — территорией проживания русских людей.

По словам Путина, Запад еще со времен развала СССР начал работать в России с пятой колонной, «знал, для чего и с кем».

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