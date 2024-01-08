В Будапеште переименовали площадь из солидарности с Израилем

Площадь Теодора Герцля в Будапеште на две недели переименовали в площадь 7 октября из солидарности с Израилем. На данной площади расположена главная синагога Венгрии, передает ТАСС.

Теодор Герцль в 19 веке стал основателем Всемирной сионистской организации.

«Террористическое нападение ХАМАС не имеет ничего общего с борьбой палестинского народа», — прокомментировал эту меру будапештский чиновник Петер Нидермюллер, глава управления 7-го района Будапешта, где находятся исторический еврейский квартал и синагога.

7 октября тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.