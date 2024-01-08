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Американский конгрессмен назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона

Конгрессмен Бэкон назвал провалом замалчивание болезни главы Пентагона Остина

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Администрация США не знала о болезни министра обороны страны Ллойда Остина — это провал руководства ведомства. Об этом заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон в соцсети X.

Глава Минобороны находился в отделении интенсивной терапии, его заместитель был в отпуске, а Белый дом не знал об этом в течение трех дней, пишет конгрессмен.

«У нас есть 15-минутное время предупреждения о ядерных атаках со стороны России и Китая с применением новейшего оружия. Глава Минобороны имеет жизненно важное значение для реагирования. Несообщение Белому дому о том, что глава Пентагона находился в отделении интенсивной терапии в течение 3 дней, является провалом руководства. Нам нужны исправления сейчас», — заявил Бэкон.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет.

В конгрессе США потребовали от Остина объяснить задержку с оповещением о госпитализации.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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