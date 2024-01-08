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Глава МИД Германии призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Бербок призвала Израиль снизить интенсивность военной операции в секторе Газа

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

Страдания стольких невинных людей не могут и дальше продолжаться, подчеркнула она.

Бербок рассказала, что в сектор Газа поступает мало гуманитарной помощи. Она назвала важным шагом открытие КПП «Рафах» и «Керем-Шалом», при этом отметила, что то, как они работают в настоящий момент, «превращает их в горлышко бутылки». Так не может продолжаться, считает глава германского МИД.

Она призвала найти другие пути для доставки гуманитарной помощи в анклав и также выразила тревогу в связи с ростом насилия, исходящего от радикальных поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

По ее мнению, урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств является единственной возможность и сейчас «пришел момент встать на этот путь».

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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