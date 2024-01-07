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Боррель отправился в Саудовскую Аравию

Боррель отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Красном море

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправился в воскресенье в Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитической службе ЕС подчеркнули, что в рамках визита Боррель встретиться с рядом высокопоставленных чиновников, например, с руководителем министерства иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви.

В публикации отмечается, что основной целью главы евродипломатии является создание условий для достижения прочного мира между Израилем и Палестиной, а также на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что Боррель встретился с делегатами представляющей интересы одноименной военизированной группировки шиитской партии «Хезболла».

Боррель прибыл в Ливан вечером 5 января. 7 января Боррель намерен посетить Саудовскую Аравию для продолжения переговоров об урегулировании ситуации в регионе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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