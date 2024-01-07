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Стало известно, кто будет представлять интересы Израиля в Международном суде по иску о геноциде

CNN: британский адвокат защитит Израиль в Международном суде по иску о геноциде

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Ariel Schalit/AP

Израиль назначил британского адвоката Малкольма Шоу защищать интересы государства в Международном суде в Гааге на фоне обвинений в геноциде со стороны Южной Африки. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хайата.

«Израиль назначил британского адвоката Малкольма Шоу представлять его в Международном суде, где на этой неделе Израиль будет бороться с обвинениями в геноциде», — говорится в сообщении CNN.

До этого сообщалось, что Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Южно-Африканская республика обратилась в Международный суд ООН с заявлением о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа в конце декабря.

25 декабря депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа. Депутат назвала главу ЕК «фрау геноцид», отметив, что такого мнения придерживаются многие европейцы.

Ранее Африка перестала быть одним из основных приоритетов США.

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