Африка перестала быть одним из основных приоритетов США

Американские власти стали уделять меньше внимания связям с африканскими странами. Такое мнение выразил специалист по Африке Йинка Адегоке в материале для американского портала Semafor.

«Начинает казаться, что Африка снова опустилась в списке приоритетов США», — отметил Адегоке.

Говоря о причинах снижения интереса к африканскому континенту, он обратил внимание на повышенное вниманием США к конфликту на Украине и военной операции Израиля в секторе Газа. Политический аналитик отметил, что еще год назад по итогам саммита США — Африка в Вашингтоне планировалась поездка президента США Джо Байдена в страны Африки в 2023 году, которая так и не состоялась.

Накануне стало известно, что США и ЕС стали меньше внимания уделять конфликту в Судане из-за напряженной ситуации на Украине и в секторе Газа. На это обратила внимание газета The Guardian. Политические аналитики издания отметили, что за восемь месяцев кризиса в Судане, глава Белого дома так и не послал в страну обещанного спецпосла,

Ранее стало известно, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.