Лукашенко предрек непростой год для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящий год будет непростым для Белоруссии, государству, по мнению президента, нужно будет выстоять против внешних сил, которые «будут тренироваться» на Белоруссии. Об этом глава государства заявил в храме Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, куда он приехал на Рождество, его слова приводит агентство БелТА.

«Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять», - заявил Лукашенко.

По его словам, оппоненты Белоруссии «будут тренироваться к будущим президентским выборам», поэтому государству необходимо обратить свое внимание на молодое поколение, которое не видело «сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза».

Президент Белоруссии отметил, что на фоне внешних вызовов «белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеет право жить по собственным законам».

До этого Лукашенко заявил о необходимости сохранения деревни и подчеркнул важность сельского хозяйства для страны, по его словам, без деревни не будет государства.

Ранее Лукашенко поставил задачу КГБ усилить контроль.