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Лукашенко поставил задачу КГБ усилить контроль

Лукашенко поставил задачу КГБ усилить контроль за обстановкой в стране

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя комитета Ивана Тертеля.

«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий...» — рассказал он.

По его словам, КГБ полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах страны, так и в столице.

Тертель отметил, что «обстановка остается контролируемой».

«Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, министерства обороны», — добавил он.

18 декабря спикер палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что Запад попытается дискредитировать идею строительства Союзного государства между Минском и Москвой. По его словам, это произойдет во время президентских выборов в России и парламентских выборов Белоруссии в 2024 году.

Ранее Тертель заявил, что страны Запада хотят дискредитировать выборы в белорусский парламент и дестабилизировать обстановку в стране.

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