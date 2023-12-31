Лукашенко поставил задачу КГБ усилить контроль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя комитета Ивана Тертеля.
«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий...» — рассказал он.
По его словам, КГБ полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах страны, так и в столице.
Тертель отметил, что «обстановка остается контролируемой».
«Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, министерства обороны», — добавил он.
18 декабря спикер палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что Запад попытается дискредитировать идею строительства Союзного государства между Минском и Москвой. По его словам, это произойдет во время президентских выборов в России и парламентских выборов Белоруссии в 2024 году.
Ранее Тертель заявил, что страны Запада хотят дискредитировать выборы в белорусский парламент и дестабилизировать обстановку в стране.