Стало известно, какие НКО добиваются отстранения Трампа от выборов

Две американские некоммерческие организации – «CREW» («Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне»), а также «Free Speech for People» («Свобода слова для людей») – стали катализаторами кампании по исключению экс-президента США с выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», или CREW, и другая группа, «Свобода слова для людей», были катализаторами многолетней кампании по снятию Трампа с президентских выборов, используя положение, запрещающее занимать должности тем, кто «участвовал в мятеже», — сообщает издание.

Отмечается, что они собрали миллионы долларов «от отдельных доноров и либеральных филантропов, в том числе Джорджа Сороса», помогая реализовать усилия, которые «решающим образом определят ход выборов 2024 года и потенциально спровоцируют конституционный кризис».

В настоящее время эти НКО добиваются запрета Трампу участвовать в голосовании в других частях страны, включая Иллинойс и Массачусетс.

До этого Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов.

Ранее стало известно, что помогло Трампу в президентской гонке.