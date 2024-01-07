Стало известно, что помогло Трампу в президентской гонке

Готовность Республиканской партии США поддержать экс-президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь Трампа к тому, чтобы переизбраться. Об этом пишет американская газета Politico.

«На фоне того, как Республиканская партия, похоже, готова официально поддержать Трампа в качестве своего знаменосца в ноябре этого года, а также того, что меньше республиканцев сегодня называют участников беспорядков (6 января 2021 года при штурме Капитолия. – Прим. ред.) «преступниками» или говорят, что судебные наказания, которые они получили, являются адекватными, чем сразу после нападения на Капитолий… Это помогло облегчить Трампу путь к выдвижению», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как отмечает газета, американские избиратели-республиканцы также «постепенно становятся более снисходительными к нападению на Капитолий 6 января 2021 года».

До этого бывший президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего главу страны Джо Байдена и усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в американском штате Миссури пригрозили отстранить Байдена от праймериз.