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Стало известно, что помогло Трампу в президентской гонке

Politico: поддержка республиканцев облегчила путь Трампа в президентской гонке

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Carolyn Kaster/AP

Готовность Республиканской партии США поддержать экс-президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь Трампа к тому, чтобы переизбраться. Об этом пишет американская газета Politico.

«На фоне того, как Республиканская партия, похоже, готова официально поддержать Трампа в качестве своего знаменосца в ноябре этого года, а также того, что меньше республиканцев сегодня называют участников беспорядков (6 января 2021 года при штурме Капитолия. – Прим. ред.) «преступниками» или говорят, что судебные наказания, которые они получили, являются адекватными, чем сразу после нападения на Капитолий… Это помогло облегчить Трампу путь к выдвижению», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как отмечает газета, американские избиратели-республиканцы также «постепенно становятся более снисходительными к нападению на Капитолий 6 января 2021 года».

До этого бывший президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего главу страны Джо Байдена и усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в американском штате Миссури пригрозили отстранить Байдена от праймериз.

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