Лидеры западных стран не верят в угрозу со стороны России, если бы такие опасения имели место на Западе, США и ЕС поставили бы Киеву «огромное количество вооружений», необходимых Украине. Об этом сообщил британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье, опубликованной на сайте газеты Telegraph.

«Недостаточно… говорить Западу, что украинцы сражаются не только за свою страну, но и за всю Европу, которая сама окажется под угрозой со стороны Москвы, если Путин добьется успеха в этой войне. Это, безусловно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США (Джо Байден. – Прим. ред.) или лидеры Западной Европы действительно в это верят. Если бы они в это верили, они бы уже давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией», — считает полковник.

Кроме того, по словам Кемпа, Владимир Зеленский «не выдвинул никакой реальной стратегии – за исключением предположения о том, что центр тяжести (боевых действий. – Прим. ред.) сместится на Крым и Черное море».

При этом полковник в отставке признал, что Зеленский «истощен почти двумя годами войны» и «теперь он должен сосредоточиться на возвращении инициативы».

До этого британская газета Financial Times сообщала, что широкомасштабное использование беспилотников стало одной из причин провала Киева в летнем контрнаступлении.

Кроме того, сообщалось, что украинские власти скрывают повальный алкоголизм и наркоманию в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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