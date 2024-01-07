Конфликт на Украине завершится поражением НАТО и примирением России с Германией. Об этом в интервью журналу Le Point заявил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд.

По словам ученого, Североатлантический альянс уже движется к поражению на Украине и в противостоянии с РФ в целом. Он также полагает, что ФРГ сможет снова сблизиться с Россией за счет гибкости, присущей немецкой политике.

Тодд также отметил, что США стараются избежать примирения РФ и ФРГ, поскольку это приведет к уменьшению влияния Штатов на европейские державы. Кроме того, американцы пытаются усилить позиции в Европе оси Лондон — Киев — Варшава, управляемой из Вашингтона.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны в течение двух лет лгали о возможности победы Киева в украинском конфликте, а теперь столкнулись с реальностью и не знают, как избавиться от «ужасной лжи».

Ранее победу России в конфликте на Украине допустил французский генерал Жан-Поль Паломеро.