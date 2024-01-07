В США раскрыли отличие Трампа и Рамасвами от других кандидатов в президенты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в США есть только два претендента на должность главы государства, для которых «Америка прежде всего» — это экс-президент США Дональд Трамп и он сам. Слова Рамасвами приводит телеканал Fox News.

«Я думаю, что в этой гонке есть два кандидата «Америка прежде всего»… Это Дональд Трамп и я», — заявил Рамасвами.

До этого Вивек Рамасвами заявил о намерении вывести США из НАТО в случае своей победы. Рамасвами придерживался мнения, что США уже давно пора вывести из НАТО.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность.

Ранее в США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа.