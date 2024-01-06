В США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа

Главным компонентом публичных выступлений экс-президента США Дональда Трампа на митингах перед избирателями в разных штатах является критика своих оппонентов, в том числе и из республиканской партии. Такое мнение выразила американская газета Wall Street Journal.

«Восемь лет спустя он все еще шоумен, но уже менее забавный. Главным компонентом выступлений Трампа в 2023-2024 годах является негодование по поводу нелояльности других республиканцев. (Кандидат в президенты США Рон. – Прим. ред.) Десантис — главная цель», — сообщает издание.

В частности, пишет газета, на недавнем митинге избирателей в штате Айова Трамп раскритиковал Десантиса за его решение в прошлом году баллотироваться на пост президента США. Трамп, среди прочего, вспомнил, что Десантис не дал прямого ответа на вопрос о намерении баллотироваться на пост главы государства, что, по мнению бывшего президента, означало намерения составить ему конкуренцию.

До этого действующий президент США Джо Байден заявил, что причиной штурма Капитолия в Вашингтоне, случившегося 6 января 2021 года, стали призывы и ложные заявления Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил о намерении вывести США из НАТО в случае своей победы.