Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа

WSJ: главный компонент выступлений Трампа – критика оппонентов

close
100%
Charlie Neibergall/AP

Главным компонентом публичных выступлений экс-президента США Дональда Трампа на митингах перед избирателями в разных штатах является критика своих оппонентов, в том числе и из республиканской партии. Такое мнение выразила американская газета Wall Street Journal.

«Восемь лет спустя он все еще шоумен, но уже менее забавный. Главным компонентом выступлений Трампа в 2023-2024 годах является негодование по поводу нелояльности других республиканцев. (Кандидат в президенты США Рон. – Прим. ред.) Десантис — главная цель», — сообщает издание.

В частности, пишет газета, на недавнем митинге избирателей в штате Айова Трамп раскритиковал Десантиса за его решение в прошлом году баллотироваться на пост президента США. Трамп, среди прочего, вспомнил, что Десантис не дал прямого ответа на вопрос о намерении баллотироваться на пост главы государства, что, по мнению бывшего президента, означало намерения составить ему конкуренцию.

До этого действующий президент США Джо Байден заявил, что причиной штурма Капитолия в Вашингтоне, случившегося 6 января 2021 года, стали призывы и ложные заявления Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил о намерении вывести США из НАТО в случае своей победы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами