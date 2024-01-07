В США отметили роль Турции в урегулировании конфликта в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция готова сыграть «позитивную роль» в урегулировании палестино-израильского конфликта и поиске путей достижения устойчивого мира и безопасности в регионе. Об этом Блинкен сообщил журналистам после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Очевидно, что Турция готова сыграть позитивную, продуктивную роль в работе, которая должна произойти на следующий день после окончания конфликта, а также, в более широком смысле, в попытках найти путь к устойчивому миру и безопасности», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон уделяет «пристальное внимание» предотвращению распространения палестино-израильского конфликта.

Как отмечает агентство, в ближайшее время Блинкен посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Израиль и Западный берег реки Иордан.

До этого сообщалось, что США выступили против насильственного переселения палестинцев Израилем.

Ранее стали известны детали поездки Блинкена на Ближний Восток.