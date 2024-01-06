Стали известны детали поездки Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своей четвертой поездки на Ближний Восток проведет переговоры с представителями арабских стран относительно будущего Газы. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

«Блинкен воспользуется своей четвертой поездкой на Ближний Восток с начала конфликта между Израилем и ХАМАС, чтобы сосредоточиться на будущем управлении сектором Газа», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что американские дипломаты будут беседовать с арабскими чиновниками о том, «что нужно сделать США и Израилю, чтобы заручиться поддержкой Персидского залива в определении будущего Газы».

До этого сообщалось, что Белый дом не знает, когда Израиль планирует перейти к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа.

В свою очередь, администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке.

Ранее лидер ХАМАС предостерег США от «слепой поддержки» Израиля.