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Стали известны детали поездки Блинкена на Ближний Восток

Bloomberg: Блинкен обсудит будущее Газы с представителями арабских стран

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своей четвертой поездки на Ближний Восток проведет переговоры с представителями арабских стран относительно будущего Газы. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

«Блинкен воспользуется своей четвертой поездкой на Ближний Восток с начала конфликта между Израилем и ХАМАС, чтобы сосредоточиться на будущем управлении сектором Газа», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что американские дипломаты будут беседовать с арабскими чиновниками о том, «что нужно сделать США и Израилю, чтобы заручиться поддержкой Персидского залива в определении будущего Газы».

До этого сообщалось, что Белый дом не знает, когда Израиль планирует перейти к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа.

В свою очередь, администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке.

Ранее лидер ХАМАС предостерег США от «слепой поддержки» Израиля.

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