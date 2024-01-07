Глава МИД Японии прибыла с необъявленным визитом на Украину

Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на японское внешнеполитическое ведомство.

По информации японского МИД, дипломат, в частности, проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщалось, Камикава с 5 по 17 января совершит зарубежное турне, в рамках которого посетит Германию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Турцию, США и Канаду. Визит на Украину не был анонсирован заранее.

Ранее стало известно, что правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

До этого сообщалось, что Япония собралась направить Украине десять автотрансформаторов и пять газовых турбин.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.