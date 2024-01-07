Путин поздравил семьи погибших в СВО военных с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин провел в подмосковной резиденции Ново-Огарево встречу с семьями военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Глава государства поздравил собравшихся в его резиденции с Рождеством, передает пресс-служба Кремля.

Он назвал этот праздник «ярко выраженным братским единением народов России». Вместе с тем российский лидер отметил, что, хотя православные христиане составляют большинство в России, представители других традиционных конфессий в стране также поздравляют православных христиан, как и христиане поздравляют представителей других религий в дни их праздников.

«Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным», — обратился Путин к гостям.

До этого президент России обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.