Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Нацбанка Украины высказался о критической зависимости от помощи Запада стране

Глава Нацбанка Пышный: Украина сохранит критическую зависимость от помощи Запада

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что его страна сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

«Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается, и нельзя преуменьшать значимость этого источника», — сказал руководитель Нацбанка.

По его словам, этот источник является «принципиально важным» для Киева.

Пышный также сказал, что минувший год был беспрецедентным и невероятно сложным. При этом он призвал не бояться прибегать к эмиссии для пополнения бюджета.

«Не нужно бояться эмиссии. <...> Сейчас мы считаем, что эмиссионное финансирование бюджета в нынешних экономических и макроэкономических реалиях может существенно повысить макрофинансовую устойчивость», — указал глава глава НБУ.

До этого советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что его страна в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами