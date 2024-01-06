Глава Нацбанка Украины высказался о критической зависимости от помощи Запада стране

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что его страна сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

«Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается, и нельзя преуменьшать значимость этого источника», — сказал руководитель Нацбанка.

По его словам, этот источник является «принципиально важным» для Киева.

Пышный также сказал, что минувший год был беспрецедентным и невероятно сложным. При этом он призвал не бояться прибегать к эмиссии для пополнения бюджета.

«Не нужно бояться эмиссии. <...> Сейчас мы считаем, что эмиссионное финансирование бюджета в нынешних экономических и макроэкономических реалиях может существенно повысить макрофинансовую устойчивость», — указал глава глава НБУ.

До этого советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что его страна в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.