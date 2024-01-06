Глава Еврокомиссии назвала ключевой год для демократии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает 2024 год ключевым для демократии. Об этом она заявила на конференции земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, передает ТАСС.

Как отметила глава ЕК, в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в Соединенных Штатах.

По ее словам, ЕК «сделает все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх».

В ходе своего выступления она также призвала Евросоюз усилить обороноспособность и подчеркнула, что Европа должна сделать защиту ключевой задачей.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня, президентские выборы в США — 5 ноября.

До этого газета Politico назвала возможные худшие события 2024 года. Эксперты издания считают, что существует вероятность, что выборы президента США не смогут честно и свободно провести, ведь в Соединенных Штатах накаляется предвыборная обстановка из-за интересов главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Кроме того, в 2024 году может появиться глобальный цифровой вирус, а также начаться война с Китаем и произойти переворот в России.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.