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В Совфеде РФ объяснили желание Украины получить российские активы

Сенатор Цеков: Украина хочет получить активы РФ из-за привычки жить за ее счет

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Киев привык жить за счет Москвы, поэтому сейчас украинский президент Владимир Зеленский активно призывает западных политиков передать его стране замороженные российские активы. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По словам парламентария, более половины поступающих на Украину средств «обычно разворовывают». Как он сказал, в большинстве подобных случаев речь идет о «10% откатов», однако на Украине этот показатель достиг 50% и им не ограничивается.

«Что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России. Россия создала Украину как государство старанием наших предков», — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что за последнее время украинские власти «разбазарили» все ресурсы, доставшиеся им от СССР. При этом Киев захотел продлить для себя «это счастье», но российский лидер Владимир Путин «быстро навел порядок» в соответствующих двусторонних отношениях.

Как уточнил сенатор, именно по этой причине украинские политические элиты невзлюбили президента РФ. В то же время он обратил внимание, что передача заблокированных российских активов Украине будет противоречить нормам международного права.

В настоящее время западные государства пытаются найти способ реализовать данную инициативу. Тем не менее их сдерживают негативные последствия этого решения, пояснил Цеков.

Главным образом речь идет о подрыве имиджа США и их союзников. Парламентарий отметил, что подобное развитие событий может спровоцировать серьезный финансовый кризис в мире.

6 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях пост, призвав западных политиков ускорить процесс передачи замороженных российских активов его стране. Он заявил, что зарубежные партнеры должны добиться «ощутимого прогресса» по этому вопросу до конца 2024 года.

Ранее в США назвали условие для передачи Украине заблокированных активов РФ.

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