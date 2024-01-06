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Глава МИД Турции и Блинкен обсудили членство Швеции в НАТО и ситуацию в Газе

МИД Турции: Фидан и Блинкен обсудили принятие Швеции в НАТО и ситуацию в Газе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе двусторонней встречи обсудили текущую ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство, опубликовав соответствующее заявление в официальном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как указано в сообщении, переговоры состоялись в Стамбуле. Дипломаты провели встречу в особняке Вахдеттин, который считается одной из резиденций главы республики.

«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», — говорится в публикации.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна подверглась нападкам со стороны зарубежных держав из-за ее позиции по ближневосточному конфликту. По его словам, недовольство иностранных государств было вызвано открытыми призывами Анкары к защите угнетенного палестинского народа и ее стремлением отстоять свои национальные интересы.

Ранее в МИД Израиля оценили возможность возвращения посла еврейского государства в Турцию.

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