В штабе Путина началась проверка собранных подписей

Волонтеры избирательного штаба Владимира Путина начали массовую проверку подписей в поддержку его самовыдвижения. Об этом сообщил уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, пишет ТАСС.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 23 декабря. Кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысяч в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в ЦИК — 31 января.

Блажеев отметил, что в штабе идет активная работа. Подписи в штаб поступили уже из 45 регионов страны, включая новые, он также рассказал, что нужно организовать проверку этих подписных листов, поэтому «работа кипит».

До этого секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на предстоящих выборах президента.

Председатель комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который стал кандидатом от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах, заявлял, что не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.