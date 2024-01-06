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Стало известно, кто может стать главой Пентагона в случае переизбрания Трампа

Politico: экс-госсекретарь Помпео может стать следующим главой Пентагона

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Alex Brandon/AP

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в случае переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа может занять пост главы Пентагона. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«В начале прошлого года Помпео нанес удар по своему бывшему боссу на фоне слухов о том, что он сам может баллотироваться на пост республиканской партии. Но инсайдеры говорят, что если он начнет искать расположения Трампа сейчас, у него может быть шанс получить высшую должность в Пентагоне», — говорится в сообщении издания.

По версии газеты, Помпео обладал «огромным влиянием» на Трампа во время его президентства.

До этого Помпео заявил, что действующий глава государства Джо Байден «ускорил темпы распада» американского сдерживания на мировой арене, оказав тем самым гражданам страны медвежью услугу.

Американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс ранее прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Он попал в больницу еще в первый день нового года. Тем не менее Минобороны США объявило о госпитализации только спустя несколько дней.

В то же время в Пентагоне сообщили, что руководитель оборонного ведомства довольно быстро восстанавливается и готов уже 6 января вернуться к работе в полном объеме.

Ранее в США оценили ход операции в Красном море против хуситов.

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