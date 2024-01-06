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В США признали, что не знают планов Израиля по операции в Газе

Politico: США не знают, когда Израиль снизит интенсивность операции в Газе

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AP

Белый дом не знает, когда Израиль планирует перейти к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на неназванные источники.

«Белый дом не знает, когда Израиль планирует перейти к менее интенсивной фазе возмездия против ХАМАС», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что три источника, знакомые с разговором высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности на Ближнем Востоке Бретта Макгерка с несколькими экспертами, сообщили, что Макгерк был откровенен «в том, что США знают, а что нет».

До этого сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее в США сообщили о вовлеченности Вашингтона в депортацию жителей Газы.

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