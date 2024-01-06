В США признали, что Байден практически во всем потерпел неудачу

Политика действующего президента США Джо Байдена неудачна практически во всех аспектах. Об этом заявил ведущий Fox News Шон Хэннети в эфире телеканала.

«Джо Байден практически во всем потерпел неудачу… Они (демократы. – Прим. ред.) не собираются говорить о провале пограничного кризиса Джо Байдена. Они не собираются говорить о наркокризисе. Они не собираются говорить об инфляции Джо Байдена. Они не собираются говорить об ужасной системе образования», — считает Хэннети.

По его словам, на данный момент только 34% американцев «действительно считают, что экономика приличная».

До этого сообщалось, что действующий президент США Джо Байден продолжает терять поддержку среди нескольких групп избирателей, которые являются ключевыми в его надеждах вновь вернуться в Белый дом.

Поддержка Байдена среди чернокожих избирателей опустилась до 63%, в то время как в период президентской гонки 2020 года его рейтинг в этой группе составлял 92%. Поддержка среди латиноамериканцев опустилась до 34% с 59%.

Ранее в WP назвали худшее решение Байдена в 2023 году.