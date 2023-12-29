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В WP назвали худшее решение Байдена в 2023 году

Колумнист WP Тиссен назвал переизбрание худшим решением Байдена в 2023 году

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Evelyn Hockstein/Reuters

Колумнист The Washington Post Марк Тиссен назвал выдвижением на переизбрание худшим решением президента США Джо Байдена в 2023 году. К Новому году Тиссен составил список 10 худших, по его мнению, решений политика за год.

Второй по значимости ошибкой Байдена в уходящем году Тиссен назвал затягивание поставок военной помощи на Украину. Третью строчку заняло препятствование вступлению Украины в НАТО посредством давления на союзников по блоку. На четвертом месте в рейтинге самых страшных ошибок оказалось допущение ухудшения ситуации с наплывом эмигрантов на границе. Пятую строчку заняла безнаказанность нападения на американских солдат для Ирана, шестую — допущение пролета китайского аэростата над территорией США, седьмую — неудачная попытка справиться с антисемитизмом среди левых, якобы возникшим после начала войны Израиля и ХАМАС.

Замыкают рейтинг решение списать долг темнокожих студентов за обучение за средства налогоплательщиков, увеличение зависимости от российского урана и углубление кризиса, связанного с возрастанием бремени воспитания детей для работающих родителей.

До этого в США заявили, что Вашингтон никогда не хотел победы Украины.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Палмьери назвала 2024 год суперстрашным для Байдена.

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