В предвыборный штаб Владимира Путина в Москве доставили подписи из 25 регионов

В Центральный избирательный штаб Владимира Путина в Москве продолжают привозить первые подписи в поддержку кандидата на должность главы государства, собранные в регионах. Об этом сообщается на сайте кандидата в президенты РФ.

Документы представили 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и другие регионы.

Кроме того, доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подсчет и проверка собранных документов продолжаются.

Ранее волонтеры привезли первые подписи из 20 регионов.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, на данный момент идет сбор подписей в его поддержку.