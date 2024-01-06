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В штаб Путина поступили подписи еще из 25 регионов

В штаб Путина поступили подписи еще из 25 регионов, всего из 45 субъектов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 25 регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что избирательный штаб Путина получил подписи из 19 регионов страны.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего российского президента стартовал 23 декабря. Согласно закону РФ, кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысяч в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в ЦИК — 31 января.

До этого секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на предстоящих выборах президента.

Председатель комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который стал кандидатом от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах, заявлял, что не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина.

Ранее Надеждин подал документы в ЦИК.

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