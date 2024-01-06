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В Риге запретили пикет в поддержку Палестины

Власти Риги запретили мероприятие в поддержку Палестины

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Global Look Press

Власти Риги запретили запланированный на субботу пикет в поддержку Палестины на фоне конфликта в Газе. Об этом сообщает местное агентство LSM.

«Самоуправление Риги запретило запланированный на субботу пикет в поддержку палестинцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что заявку на проведение пикета в знак солидарности с палестинским народом возле здания Кабинета министров «подало некое частное лицо». В рижской думе приняли решение запретить мероприятие, «поскольку в заключении органов безопасности речь шла о том, что во время мероприятия может возникнуть угроза общественной безопасности».

Кроме того, как пишет агентство, представители движения «За свободную Палестину» сообщали, что мероприятие должно было призвать должностных лиц и граждан «проявить солидарность с палестинским народом». На пикет планировалось собрать около сотни человек.

До этого сообщалось, что США вовлечены в планы Израиля депортировать часть населения сектора Газа на фоне широкомасштабных разрушений гражданской инфраструктуры в анклаве.

Ранее президент Латвии призвал к укреплению границы с Россией и Белоруссией.

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