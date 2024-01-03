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Президент Латвии призвал к укреплению границы с Россией и Белоруссией

Президент Латвии Ринкевичс призвал усилить границу с РФ и Белоруссией военными

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Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в 2024 году необходимо продолжать работу по укреплению национальной безопасности республики. В интервью LTV он назвал одной из приоритетных целей укрепление восточной границы с Белоруссией и Россией.

По его словам, это необходимо сделать и с точки зрения «военной инфраструктуры», поскольку сам по себе забор не сможет защитить от угрозы военного вторжения. Забор необходим для предотвращения гибридной угрозы, подчеркнул президент.

Также следует проработать внедрение систем гражданской обороны, сказал Ринкевичс.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что его ведомство отслеживает ситуацию с потоками нелегальной миграции, но в настоящее время в повестке дня не стоит вопрос о полном закрытии границы с Россией и Белоруссией.

До этого в Латвии сообщили, что для строительства военных укреплений на границе с Россией привлекут бойцов Национальных вооруженных сил.

Ранее Латвия вытеснила в Белоруссию двоих избитых мигрантов.

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