Президент ФРГ осудил инцидент с вице-канцлером на пароме

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил попытку фермеров блокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек. Об этом президент ФРГ заявил газете Bild.

«Многих в нашей стране, в том числе и меня, шокировало то, как министр во время частной поездки был запуган агрессивной толпой и был вынужден удалиться в безопасное место после угроз. Мы не можем принять этого», — подчеркнул Штайнмайер.

До этого сообщалось, что прокуратура Германии занялась расследованием попытки фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер страны Роберт Хабек.

Хабек в начале января возвращался из отпуска на севере страны, на причале Шлюттзиль его ожидали более 100 фермеров, которые недовольны планами властей отменить субсидии. Часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них газ.

Ранее министр обороны Писториус стал самым популярным политиком Германии.