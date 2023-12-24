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Писториус возглавил рейтинг самых популярных политиков Германии

Министр обороны Писториус стал самым популярным политиком Германии

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Global Look Press

Министр обороны ФРГ Бориус Писториус возглавил рейтинг самых популярных политиков страны. Это свидетельствует из данных опроса социологического института Insa для газеты Bild.

По результатам опроса, 42% опрошенных граждан Германии заявили, что Борис Писториус должен иметь как можно большее влияние на политику Берлина в следующем году. 38% респондентов высказали противоположную точку зрения. В материале также отмечается, что глава минобороны впервые попал в рейтинг.

Вслед за Писториусом расположился премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер: 41% участников опроса хотел бы, чтобы он имел как можно большее влияние на политику ФРГ. 44% высказали обратную точку зрения.

27% опрошенных считают, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен играть большую роль в политике в 2024 году. С такой же точкой зрения в адрес главы МИД ФРГ Анналены Бербок выступили 29% немцев.

Уровень поддержки федерального канцлера Олафа Шольца составил 26%, отмечается в исследовании.

Ранее большинство жителей Германии оказались недовольны канцлером Шольцем.

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