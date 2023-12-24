Писториус возглавил рейтинг самых популярных политиков Германии

Министр обороны ФРГ Бориус Писториус возглавил рейтинг самых популярных политиков страны. Это свидетельствует из данных опроса социологического института Insa для газеты Bild.

По результатам опроса, 42% опрошенных граждан Германии заявили, что Борис Писториус должен иметь как можно большее влияние на политику Берлина в следующем году. 38% респондентов высказали противоположную точку зрения. В материале также отмечается, что глава минобороны впервые попал в рейтинг.

Вслед за Писториусом расположился премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер: 41% участников опроса хотел бы, чтобы он имел как можно большее влияние на политику ФРГ. 44% высказали обратную точку зрения.

27% опрошенных считают, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен играть большую роль в политике в 2024 году. С такой же точкой зрения в адрес главы МИД ФРГ Анналены Бербок выступили 29% немцев.

Уровень поддержки федерального канцлера Олафа Шольца составил 26%, отмечается в исследовании.

Ранее большинство жителей Германии оказались недовольны канцлером Шольцем.