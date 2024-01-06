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В США заговорили о неизбежности раздела Украины

DE: политики США нашли неизбежным раздел Украины ради мира с Россией

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Станислав Красильников/РИА Новости

Политический истеблишмент в США начинает осознавать, что ради достижения мира Украине придется пойти на раздел территорий. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Что действительно является новостью, так это то, что американские политики начинают понимать, что одним из важнейших компонентов любого прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, позволяющее Путину сохранить подконтрольную часть территорий», — говорится в публикации.

В этом вопросе США могут пойти против воли президента Украины Владимира Зеленского, поскольку «Путин не проявляет никаких признаков замедления на фронте».

Опрошенные Daily Express эксперты считают такое развитие событий вполне вероятным, особенно в связи с предполагаемым возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

27 декабря в Германии раскрыли, что произойдет с Украиной в случае перемирия.

23 декабря в США заявили, что Зеленский не может сам принять решение о переговорах.

Ранее в Турции высказали мнение, что предпосылки для ведения переговоров РФ и Украины сформировались.

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