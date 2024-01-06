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Кандидат в президенты США отверг возможность помилования Хантера Байдена

Кандидат в президенты США Десантис не будет выносить помилование Хантеру Байдену

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Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в случае его избрания не намерен «прощать» сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. Об этом Десантис заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

На вопрос, помиловал бы Десантис Хантера Байдена в случае прихода к власти, он ответил «Почему? Нет!»

До этого сообщалось, что сын президента США впервые предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн 11 января 2024 года.

9 декабря сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков из Республиканской партии страны в подготовке покушения на него с целью навредить его отцу.

Ранее в США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа.

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