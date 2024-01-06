В США заявили о необходимости исключить Трампа из политического процесса

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что экс-президент США Дональд Трамп не должен быть «частью политического процесса» в стране, подчеркнув необходимость убрать имя Трампа из бюллетеней в праймериз. Ее слова приводит газета Politico.

«Я не верю, что он должен быть частью нашего политического процесса… И этот процесс будет проходить через суды, и мы посмотрим, как он будет развиваться. Но я не сомневаюсь в том, что его действия явно представляли собой преступление, которое соответствует формулировкам 14-й поправки», — заявила Чейни.

До этого бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо.