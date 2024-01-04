Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо

Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ходатайство представителей бывшего главы Белого дома.

«Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено», — сказано в обращении к высшей судебной инстанции.

Защита Трампа поставила перед Верховным судом США вопрос, было ли исключение политика из числа участников первичных выборов ошибкой. Адвокаты указали, что законодатели, а не суды должны решать спорные вопросы о допуске к президентской гонке.

Также юристы Трампа отвергли позицию верховного суда этого штата о том, что их клиент якобы принял участие в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции Соединенных Штатов.

До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».